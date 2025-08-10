الأحد 10 أغسطس 2025
تفاصيل جديدة بواقعة العثور على جثة عامل بها طعنات في قنا

أمن قنا

توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لتفاصيل جديدة بخصوص واقعة العثور على جثة عامل بها طعنات آلة حادة سكين داخل منزله في قرية الشعانية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

التحريات الاولية للواقعة

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه أ، يبلغ من العمر 50 عامًا، كان يعمل في المملكة العربية السعودية وعاد لمنزله منذ قرابة شهر، عُثر عليه جثة هامدة بطعنة آلة حادة سكين في جنبه.

وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه في قفص الاتهام تم التحفظ عليها من قبل قوات الأمن لهروبها لمنزل آخر عقب وقوع الجريمة، وابن المجني عليه يبلغ من العمر 18 عامًا ما زال هاربًا بعد مقتل والده.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة عامل بها طعنات آلة حادة سكين مطبخ داخل منزله وزوجته ونجله غير موجودين حتى تم التحفظ على الزوجة والبحث عن الابن الهارب لاستكمال التحقيقات وتحديد المتهم في ارتكاب الواقعة.

