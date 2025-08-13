الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الممثل تشاي جونغ هوب ينهي عقد فيلمه الجديد

الممثل تشاي جونغ
الممثل تشاي جونغ هيوب، فيتو

أصدرت وكالة الفنان تشاي جونغ هيوب بيانًا بشأن إنهاء عقده لفيلمه القادم تحت عنوان “Turtle”، حيث أكدت مصادر صحفية في الـ 13 من أغسطس، أن وكالة الممثل، Blitzway Entertainment، قد أرسلت خطابًا معتمدًا إلى شركة إنتاج الفيلم Popcorn Film لإبلاغهم بقرار تشاي جونغ هيوب بإنهاء عقد ظهوره، وردًا على ذلك، صرحت Popcorn Film، من خلال ممثليها القانونيين، بأن "أي مطالبة من جانب واحد بإلغاء أو إنهاء العقد ليس لها أي أثر قانوني"، مما يشير إلى نزاع قانوني محتمل.

في بيان جديد، أوضحت Blitzway Entertainment موقفها، قائلة: "حدد عقد فيلم "السلحفاة" بوضوح جدول التصوير، وكان من المقرر أن يبدأ تشاي جونغ هيوب مشروعًا دراميًا جديدًا بعد الانتهاء من التصوير خلال الفترة المتفق عليها".

وتابعت الوكالة: "مع ذلك، ولظروف خاصة من جانب شركة الإنتاج، انقضت فترة التصوير المقررة. وأكدنا عدم إجراء أي مشاورات أو موافقات مسبقة بشأن أي تغييرات في جدول التصوير بين الممثل وقناة بث الدراما وفريق إنتاجها. ونتيجةً لذلك، لم يكن أمامنا خيار سوى إخطار شركة الإنتاج بإنهاء العقد".

وأضافت: "اقترحنا أن يبدأ تصوير الفيلم بعد انتهاء تصوير الدراما، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبناءً على ذلك، أصدرنا إشعارًا رسميًا بإنهاء العقد. وبينما نلتزم بحل هذه المسألة وديًا، فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للعقد والقوانين ذات الصلة في حال عدم التوصل إلى حل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم السلحفاة تشاي جونغ هيوب Popcorn Film

مواد متعلقة

عرض دراما “Dear X” لأول مرة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

فريق تحقيق يفحص فيديو مطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

بيان عاجل من السعودية ردا على تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

قبل انطلاقه، شروط التحويل لكلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2025

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

خطوات تفعيل عرض الصيف لمحفظة فودافون كاش

انطلاق تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة 2025.. الموعد والمستندات المطلوبة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

بعد القبض على شاب ينتحل صفة فتاة، ما حكم التشبه بالنساء في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads