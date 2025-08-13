الممثل تشاي جونغ هوب ينهي عقد فيلمه الجديد

أصدرت وكالة الفنان تشاي جونغ هيوب بيانًا بشأن إنهاء عقده لفيلمه القادم تحت عنوان “Turtle”، حيث أكدت مصادر صحفية في الـ 13 من أغسطس، أن وكالة الممثل، Blitzway Entertainment، قد أرسلت خطابًا معتمدًا إلى شركة إنتاج الفيلم Popcorn Film لإبلاغهم بقرار تشاي جونغ هيوب بإنهاء عقد ظهوره، وردًا على ذلك، صرحت Popcorn Film، من خلال ممثليها القانونيين، بأن "أي مطالبة من جانب واحد بإلغاء أو إنهاء العقد ليس لها أي أثر قانوني"، مما يشير إلى نزاع قانوني محتمل.

في بيان جديد، أوضحت Blitzway Entertainment موقفها، قائلة: "حدد عقد فيلم "السلحفاة" بوضوح جدول التصوير، وكان من المقرر أن يبدأ تشاي جونغ هيوب مشروعًا دراميًا جديدًا بعد الانتهاء من التصوير خلال الفترة المتفق عليها".

وتابعت الوكالة: "مع ذلك، ولظروف خاصة من جانب شركة الإنتاج، انقضت فترة التصوير المقررة. وأكدنا عدم إجراء أي مشاورات أو موافقات مسبقة بشأن أي تغييرات في جدول التصوير بين الممثل وقناة بث الدراما وفريق إنتاجها. ونتيجةً لذلك، لم يكن أمامنا خيار سوى إخطار شركة الإنتاج بإنهاء العقد".

وأضافت: "اقترحنا أن يبدأ تصوير الفيلم بعد انتهاء تصوير الدراما، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبناءً على ذلك، أصدرنا إشعارًا رسميًا بإنهاء العقد. وبينما نلتزم بحل هذه المسألة وديًا، فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للعقد والقوانين ذات الصلة في حال عدم التوصل إلى حل".

