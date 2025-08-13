الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع الاختبارات الشفوية لشهادات القراءات للدور الثاني

الاختبارات الشفوية
الاختبارات الشفوية لشهادات القراءات

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الاختبارات الشفهية بمعاهد القراءات للبنين والفتيات بمحافظة الإسكندرية، للشهادات الثلاث (عالية – تخصص – تجويد)، ضمن أعمال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2024-2025م.

فن الزجل في مجالس السمر

منال عوض: تنفيذ حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية بنوبات "السحابة السوداء"


خصص اليوم الأول لاختبارات البنين، فيما يُعقد اليوم الثاني لاختبارات الفتيات، بإجمالي 120 طالبًا وطالبة.

وتابع  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير الاختبارات والتي جرى توثيقها بالصوت والصورة إلكترونيًا من خلال إدارة الكمبيوتر التعليمي، برئاسة المهندسة وفاء حسن جويد، لضمان الحيادية والشفافية بين الطلاب.

حضر أعمال اللجنة الشيخ محيي الدين جاب الله، رئيس لجنة الاختبارات القادمة من منطقة البحيرة الأزهرية، وعدد من أعضائها.

بمعاهد القراءات للبنين الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة

