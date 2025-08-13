رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع الاختبارات الشفوية لشهادات القراءات للدور الثاني

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الاختبارات الشفهية بمعاهد القراءات للبنين والفتيات بمحافظة الإسكندرية، للشهادات الثلاث (عالية – تخصص – تجويد)، ضمن أعمال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2024-2025م.



خصص اليوم الأول لاختبارات البنين، فيما يُعقد اليوم الثاني لاختبارات الفتيات، بإجمالي 120 طالبًا وطالبة.

وتابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير الاختبارات والتي جرى توثيقها بالصوت والصورة إلكترونيًا من خلال إدارة الكمبيوتر التعليمي، برئاسة المهندسة وفاء حسن جويد، لضمان الحيادية والشفافية بين الطلاب.

حضر أعمال اللجنة الشيخ محيي الدين جاب الله، رئيس لجنة الاختبارات القادمة من منطقة البحيرة الأزهرية، وعدد من أعضائها.

