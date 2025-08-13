غرفة مواد البناء وصندوق تنمية الصادرات يستعرضان تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

عقدت غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، باتحاد الصناعات، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصال.

وأعلنت الوصال عن تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة 3 سنوات، مع زيادة النسب الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصدرين.



ويتضمن البرنامج تخصيص جزء من النسب الأساسية البالغة 50% نقدي لاستخدامه في دعم خدمات غير مباشرة مثل تمويل برامج التدريب للمصدرين، والحصول على شهادات الجودة المؤهلة للتصدير بأسعار تنافسية من خلال مركز تحديث الصناعة، وشراء معدات وآلات جديدة بدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشمل ذلك المسجلين وغير المسجلين في البرنامج الحالي، بناء على طلبات المجالس التصديرية.



كما شمل اللقاء مناقشة ضم صناعات جديدة مثل الطوب الطفلي والبلاط الموزايكو ومواسير الفخار، ودراسة عودة دعم الأسمنت، وإعادة النظر في سياسات التنازل عن الحصيلة الدولارية.

في ختام اللقاء، كرمت الغرفة الدكتورة أماني الوصال بدرع تقدير، كما تم تكريم أقدم 10 شركات من رواد صناعة مواد البناء، منها: مجموعة هايدلبرج ماتيريالز (طرة، حلوان، السويس للأسمنت)، سيجوارت، النيل للتوريدات المعمارية، مصنع بلاط هرموش، سويلم للمواسير الفخارية، المقاولون العرب، اليكس تايلز، والإسكندرية للأسمنت بورتلاند.

