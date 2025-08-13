الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة مواد البناء وصندوق تنمية الصادرات يستعرضان تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقدت  غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد، باتحاد الصناعات، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصال.

 وأعلنت الوصال عن تفاصيل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ولمدة 3 سنوات، مع زيادة النسب الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصدرين.
 

ويتضمن البرنامج تخصيص جزء من النسب الأساسية البالغة 50% نقدي لاستخدامه في دعم خدمات غير مباشرة مثل تمويل برامج التدريب للمصدرين، والحصول على شهادات الجودة المؤهلة للتصدير بأسعار تنافسية من خلال مركز تحديث الصناعة، وشراء معدات وآلات جديدة بدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشمل ذلك المسجلين وغير المسجلين في البرنامج الحالي، بناء على طلبات المجالس التصديرية.
 

 

كما شمل اللقاء مناقشة ضم صناعات جديدة مثل الطوب الطفلي والبلاط الموزايكو ومواسير الفخار، ودراسة عودة دعم الأسمنت، وإعادة النظر في سياسات التنازل عن الحصيلة الدولارية.

في ختام اللقاء، كرمت الغرفة الدكتورة أماني الوصال بدرع تقدير، كما تم تكريم أقدم 10 شركات من رواد صناعة مواد البناء، منها: مجموعة هايدلبرج ماتيريالز (طرة، حلوان، السويس للأسمنت)، سيجوارت، النيل للتوريدات المعمارية، مصنع بلاط هرموش، سويلم للمواسير الفخارية، المقاولون العرب، اليكس تايلز، والإسكندرية للأسمنت بورتلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواد البناء غرفة صناعات مواد البناء صندوق تنمية الصادرات البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الخدمات المقدمة للمصدرين

مواد متعلقة

موجة من الارتفاعات بسعر الأسماك.. تجار يوضحون أسباب اختفاء الجمبري الكبير.. اتحاد الصناعات: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي.. وهذه قائمة بأغلى الأسعار

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads