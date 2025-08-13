محافظ الدقهلية يتابع أعمال الموجة الـ 27 لإزالة التعديات من مركز سيطرة الشبكة الوطنية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لضمان سير التنفيذ وفق الجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المخططة.

وقد أوضح "مرزوق" أن المتابعة الميدانية والرقمية لأعمال الإزالة لحظة بلحظة تضمن سرعة التدخل لحل أي معوقات، مؤكدا على ضرورة التوثيق بالصور والفيديو لجميع حالات الإزالة وذلك بهدف التدقيق لمعدلات الأداء.

الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة

حيث استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لقرارات الإزالة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، في مختلف المراكز والمدن، ومراجعة نسب الإنجاز.

وفي هذا الصدد أجرى المحافظ اتصالات مع عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على أعمال التنفيذ للإزالات في نطاقهم، مؤكدا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات، مشيرا لأهمية التواجد الأمني وتسريع وتيرة العمل في الإزالات.

حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة

وأكد المحافظ أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أن الموجة الـ27 تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية حتى 24 أكتوبر المقبل، بهدف التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات.

