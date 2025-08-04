نائب محافظ الدقهلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية اليوم، لجنة مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بالمنصورة، حيث تابع انتظام العملية الانتخابية، واطمأن على تيسير الإجراءات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية ويدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وذلك في إطار حرص القيادة التنفيذية بمحافظة الدقهلية على متابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من انتظامها

وأدلى نائب المحافظ بصوته داخل اللجنة، مؤكدًا على أهمية المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودستوريًا، يساهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار السياسي.

وجه "العدل" الشكر لكافة العناصر القائمة على تنظيم العملية الانتخابية

وخلال جولته، وجه "العدل" الشكر لكافة العناصر القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية، وفرق التنظيم داخل وخارج اللجان،من الشباب والرياضة بالدقهلية باشراف الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة مشيدًا بما لمسه من التزام بالإجراءات التنظيمية بما يضمن أمان المواطنين خلال العملية الانتخابية.

أجواء من الانضباط والتنظيم داخل جميع اللجان

وأكد نائب المحافظ أن محافظة الدقهلية تشهد أجواء من الانضباط والتنظيم داخل جميع اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

ودعا "العدل" المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم، إيمانًا بأهمية الدور الشعبي في دعم مؤسسات الدولة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.