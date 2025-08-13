5 قرارات غلق لعيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية مخالفة، و4 إنذارات في الدقهلية

أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر تُواصل جهودها المكثفة في المرور على المنشآت الطبية الخاصة لضمان التزامها بالاشتراطات اللازمة وحماية صحة المواطنين.

العلاج الحر يصدر 5 قرارات غلق، ويوجه 4 إنذارات خلال أسبوع

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 172 منشأة طبية خاصة على مستوى المحافظة، شملت عيادات خاصة مرخصة وغير مرخصة، مراكز طبية، معامل ومستشفيات تخصصية.

رصد 30 عيادة خاصة غير مرخصة

وأضاف أن من بين هذه المنشآت، تم رصد 30 عيادة خاصة غير مرخصة، فضلًا عن 12 مركزًا طبيًا ومعملًا غير مرخص، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن الإدارة نفذت خلال تلك الفترة 5 قرارات غلق إداري بحق منشآت غير ملتزمة، وأصدرت 4 إنذارات، كما تم تنفيذ 3 قرارات لإعادة فتح منشآت استوفت شروط الترخيص.

فحص سبع شكاوى بدقة وضبط محلي نظارات مخالفين

وشدد الدكتور فؤاد على حرص الإدارة على متابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين، حيث تم فحص سبع شكاوى بدقة، بالإضافة إلى ضبط محلين للنظارات مخالفين للمعايير الصحية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة بالدقهلية الرامية إلى تنظيم قطاع العلاج الحر، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية، عبر تكثيف الزيارات الرقابية، وتعزيز دور لجان الرقابة في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى.

رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية الخاصة

يذكر أن إدارة العلاج الحر تسعى دائمًا إلى تحديث آليات الرقابة والتفتيش، والعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية الخاصة، بالإضافة إلى دعم المنشآت الملتزمة في سبيل تطوير منظومة الرعاية الصحية الخاصة بالمحافظة.

