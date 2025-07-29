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محافظات

صحة الإسماعيلية تغلق 7 منشآت طبية خاصة خلال حملة لإدارة العلاج الحر

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فيما يخص إدارة العلاج الحر وتكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المترددين على المنشآت الطبية الخاصة. 

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ضمن خطة مديرية الشئون الصحية 

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص وفقًا للمعايير والاشتراطات المطلوبة.  

إغلاق 7 منشآت طبية 

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة الإسماعيلية، إغلاق 7 منشآت طبية خاصة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق. 

وتنوعت المنشآت ما بين عيادة أسنان، معمل تحاليل طبية، عيادة أطفال، مركز نساء وتوليد وعيادة جراحة عامة، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق حيث تم تنفيذ قرار الغلق رقم ٤٥٥ لسنه ٢٠٢٥ الصادر من محافظ الإسماعيلية بناءً على وجود عدة مخالفات. 

وتابعت وكيل وزارة الصحة، أن المخالفات تنوعت بين عدم الترخيص وهو مخالف لمواد القانون رقم ١ و٢ من قانون رقم ٥١ لسنه ٨١ والمعدل بقانون رقم ١٥٣ لسنه ٢٠٠٤، ومخالفات لاشتراطات مكافحة العدوى ومخالفات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.  

وأشارت إلى أن الحملة تمت برئاسة الدكتورة هبة طه وتضم فى عضويتها دكتورة نهال أحمد ودكتورة إيمان محمد بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.  

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