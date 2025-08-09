السبت 09 أغسطس 2025
وكيل صحة الدقهلية يتفقد استعدادات تشغيل وحدة العناية الجديدة بـ"صدر المنصورة"

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى الصدر بالمنصورة لمراجعة كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتشغيل وحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تبلغ سعتها 16 سريرًا مزودة بـ8 أجهزة تنفس صناعي، والمقرر افتتاحها خلال أيام، حيث رافقه خلال الزيارة، الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي.

وكيل صحة الدقهلية في زيارة ميدانية إلى مستشفى الصدر بالمنصورة

جاء ذلك بناءً على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وخلال الزيارة، استمع وكيل الوزارة إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد السعيد حول إمكانيات الوحدة الجديدة، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو الكوادر البشرية، مؤكدًا ضرورة توافر قوى بشرية مؤهلة تتناسب مع عدد الأسرة، بالإضافة إلى وجود عدد كافٍ من الاستشاريين للإشراف الكامل على مدار الساعة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة.

تمهيدًا لافتتاح الوحدة وتشغيلها رسميًا خلال الأسبوع المقبل

كما وجّه وكيل الوزارة فريق العمل بالمستشفى بسرعة توفير كافة الاحتياجات والانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز خلال 48 ساعة، تمهيدًا لافتتاح الوحدة وتشغيلها رسميًا خلال الأسبوع المقبل، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخدمة لصالح المرضى.

قدرة مستشفى صدر المنصورة، عقب افتتاح وحدة العناية الجديدة

جدير بالذكر أن مستشفى صدر المنصورة، عقب افتتاح وحدة العناية الجديدة، ستصبح مجهزة بـ30 سرير عناية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية الكلية 221 سريرًا، حيث تُعد واحدة من أكبر المستشفيات على مستوى محافظة الدقهلية في تقديم خدمات العلاج النوعي للأمراض الصدرية ومرضى الدرن،  وتخدم نحو 7 ملايين مواطن. كما تضم المستشفى وحدة متخصصة لجراحات المناظير الصدرية والشعبية، بالإضافة إلى خدمات طب الأسنان والعلاج الطبيعي.

