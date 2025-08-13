الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

إصابة طالبة بلدغة عقرب أثناء امتحانات الدور الثاني بقنا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بلدغة عقرب خلال أداء امتحانات الدور الثاني داخل مدرسة في مركز نقادة، غرب محافظة قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نقادة مفاده بإصابة طالبة بلدغة عقرب داخل مدرسة بدائرة المركز.  

وبعد الفحص تبين إصابة أ.م، تبلغ من العمر 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بلدغة عقرب داخل مدرسة الثانوية بنين في نقادة خلال أداء امتحانات الدور الثاني.   

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى طوخ لتلقي المصلين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

