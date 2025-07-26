الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر

الكاتب الكبير صنع
الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه تم نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر، في إطار الحرص على توفير الرعاية الطبية اللازمة له، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وزير الثقافة أنه يجري تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية للكاتب الكبير، مشيرًا إلى أن وزير الصحة وجّه بدراسة الحالة وتوفير أفضل خدمة طبية ممكنة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقله إلى معهد ناصر فور الحصول على موافقة أسرته.

وشدد الدكتور أحمد فؤاد هنو على أن وزارة الثقافة تتابع حالة الأديب الكبير لحظة بلحظة، وتحرص على تقديم كل أوجه العناية الممكنة، تقديرًا لقيمته الأدبية ومسيرته الثرية. 

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آخر التطورات الصحية للكاتب والروائي صنع الله إبراهيم صنع الله ابراهيم أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مستشفى معهد ناصر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان

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