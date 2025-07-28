مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي “مستقبل وطن” بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الشرابية.. ومسعود يؤكد: “المشاركة مسئولية وطنية”

شهدت منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا، لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مستوى القائمة الوطنية والمقاعد الفردية، وذلك ضمن فعاليات أمانة الحزب بالقاهرة، برئاسة المهندس محمد سليمان، والنائب ناجح جلال، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

أقيم المؤتمر برعاية النائب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بالحزب، وبمشاركة مرشحي القاهرة على القائمة والفردي، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أهالي الزاوية والشرابية، الذين جددوا دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، وأكدوا اعتزامهم المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

تخلل المؤتمر عرض تفصيلي للسير الذاتية للمرشحين، واستعراض لبرامجهم الانتخابية التي تستهدف خدمة محافظة القاهرة من خلال الدور الاستشاري والتشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية وتحقيق تطلعات المواطنين.

وفي كلمته، أكد النائب أمين مسعود ثقته في مرشحي الحزب، قائلًا: “مرشحو ‘مستقبل وطن’ أهل للثقة والمسؤولية، ويملكون من الخبرة والرؤية ما يؤهلهم لإثراء دور مجلس الشيوخ. المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلينا جميعًا التواجد بكثافة يومي 4 و5 أغسطس.”

ووجّه تحية خاصة لأهالي الزاوية والشرابية، واصفًا إياهم بـ”الأبطال الحقيقيين”، مؤكدًا أن مرشحي الحزب سيكونون عند حسن ظنهم.

من جانبه، قال المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي: “الحضور الكبير اليوم رسالة أقوى من أي كلمة، ونوجه الشكر لأهالي الزاوية والشرابية على مشاركتهم المشرفة، التي سيتم نقلها بكل تقدير عبر وسائل الإعلام.”

وأضاف: “الحزب يرفع شعار ‘المشاركة لا المغالبة’، ونتطلع إلى تعاون الجميع لخدمة المواطن ودعم الدولة. نؤمن بمرشحينا، وندعمهم على كل المستويات.”

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية على الجميع تحملها، قائلًا: “الأهم من فوز المرشحين هو تعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة. هذه هي قمة الديمقراطية التي ننادي بها، واثقون أن مرشحينا سيكون لهم دور بارز في الفصل التشريعي الثاني، بما يدعم مجلس النواب ويخدم المصلحة الوطنية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.”

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