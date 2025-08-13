الأربعاء 13 أغسطس 2025
الاحتلال يقتحم بلدة سلوان في القدس تمهيدا لتنفيذ عملية هدم

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات هدم بلدة سلوان في القدس تمهيدا لتنفيذ عملية هدم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في منتزه العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق مستوطنون إسرائيليون النار بكثافة وهاجموا أطراف قرية رمون، شمال شرق رام الله.

وكانت قد أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بينهما 15 من طالبي المساعدات في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

 

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

