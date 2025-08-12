الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رياضة

عقبتان تهددان انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي

دوناروما، فيتو
دوناروما، فيتو

رحب الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن هناك عقبتين تقفان أمام إتمام الصفقة.

وأبدى مانشستر سيتي رغبته في التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حيث أشارت شبكة "راديو مونت كارلو" إلى أن مسؤولي السيتي يترقبون وضع دوناروما مع بي إس جي، بعدما تعثرت محاولات تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2026.

عقبتان أمام انضمام دوناروما إلى مانشستر سيتي 

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مانشستر سيتي تواصل بالفعل مع المقربين من الحارس الإيطالي الدولي، وأبدى دوناروما ترحيبه بالانتقال إلى العملاق الإنجليزي.

ووصلت العلاقة بين جيانلويجي دوناروما وإدارة باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود، انتهى باستبعاده من قائمة الفريق لخوض مباراة توتنهام، غدا الأربعاء، في السوبر الأوروبي.

من جانبه، أشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه على منصة (إكس) إلى أن مطالبة بي إس جي بـ 50 مليون يورو، قد تعرقل انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي.

وأوضح أن اهتمام السيتي بضم دوناروما يتوقف أيضا على إمكانية رحيل حارس مرماه البرازيلي إيدرسون، الذي يحظى باهتمام من نادي جالطة سراي التركي، ما يمثل عقبة ثانية.

جيانلويجي دوناروما دوناروما باريس سان جيرمان مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

