وزير التعليم العالي يتفقد أجنحة الجامعات بمعرض "يوني إيجيبت" 2025

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجنحة الجامعات المشاركة في النسخة التاسعة من معرض أخبار اليوم للتعليم العالي (يوني إيجيبت) 2025، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وزير التعليم العالي يتفقد أجنحة المعرض

وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البرامج الأكاديمية المتنوعة والتخصصات الحديثة التي تقدمها الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف عاشور أن المعرض يسهم بشكل كبير في توجيه الطلاب لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب لهم، مشيرًا إلى أن النسخة التاسعة تضم برامج مبتكرة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% في الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية، بما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية جمع الجامعات والمعاهد والأكاديميات في مكان واحد، ما يسهل على الطلاب الاطلاع على جميع الخيارات المتاحة واتخاذ قرار مستنير بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، موضحًا أن مصر تضم 132 جامعة ومعهدًا وأكاديمية بين حكومية وخاصة.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال افتتاح المعرض أنه يمثل منصة مهمة للتواصل بين الجامعات والطلاب، ويسهم في اطلاعهم على البرامج الأكاديمية المتنوعة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير، إلى أن المعرض يتيح للطلاب معرفة تفاصيل كل برنامج أكاديمي والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، مع إمكانية الاطلاع على فرص التدريب العملي التي توفرها الجامعات، مؤكدًا أن هذه المعارض داعمة للطلاب والجامعات على حد سواء، وأنه يحرص شخصيًا على حضورها لمتابعة كل جديد في منظومة التعليم العالي.

