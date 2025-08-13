طيران الاحتلال يشن غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة صوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على الأحياء الشرقية لمدينة غزة

كما شنت طائرات الاحتلال، غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت وسط مدينة خان يونس وعمليات نسف تطال أحياء شمال المدينة.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في منتزه العيساوية

وعلى الجانب الأخر اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات هدم بلدة سلوان في القدس تمهيدا لتنفيذ عملية هدم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في منتزه العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق مستوطنون إسرائيليون النار بكثافة وهاجموا أطراف قرية رمون، شمال شرق رام الله.

