الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طيران الاحتلال يشن غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة صوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على الأحياء الشرقية لمدينة غزة

كما شنت طائرات الاحتلال، غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت وسط مدينة خان يونس وعمليات نسف تطال أحياء شمال المدينة.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في منتزه العيساوية

وعلى الجانب الأخر اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات هدم بلدة سلوان في القدس تمهيدا لتنفيذ عملية هدم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في منتزه العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وأطلق مستوطنون إسرائيليون النار بكثافة وهاجموا أطراف قرية رمون، شمال شرق رام الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي غزة الفلسطينيين

مواد متعلقة

أرقام صادمة في اليوم العالمي للشباب في غزة.. 75% من شهداء فلسطين دون الثلاثين.. 16 ألف شهيد من الطلبة و768 معتقلا.. 164 ألف شاب وشابة محرومون من الدراسة.. 85% من الشباب بلا عمل

نتنياهو: طلبت تقليص مدة العمليات العسكرية في غزة لإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين

الخارجية الأمريكية: رفض حماس لوقف إطلاق النار يضعها في مواجهة مع سكان غزة

وزير الخارجية يستعرض تفاصيل خطة إدارة مؤقتة لقطاع غزة

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads