تداول 14 ألف طن بضائع و925 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و925 شاحنة و312 سيارة.

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 552 شاحنة و201 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 373 شاحنة و111 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين ALcudia Express والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية2 وغادرت السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و299 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2200 راكب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.