تداول 14 ألف طن بضائع و925 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 13 أغسطس 2025
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و925 شاحنة و312 سيارة.

 شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 552 شاحنة و201 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 373 شاحنة و111 سيارة. 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Belagos Express وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين ALcudia Express والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية2 وغادرت السفينة ALcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و299 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2200 راكب.
 

