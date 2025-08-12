الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

اليوم، تشغيل قطار جديد "ثانية فاخرة" القاهرة الإسكندرية، اعرف المواعيد

أعلنت السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة  في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر لتطوير خدماتها وتقديم أفضل مستوى من الراحة والرفاهية لجمهور الركاب، وفي ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات، وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة  بتشغيل خدمة جديدة بعربات "ثانية فاخرة" على خط القاهرة / الإسكندرية.
  

وقررت الهيئة  اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 / 8 / 2025  تشغيل قطار 927 (ثانية فاخرة) القاهرة /الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:15 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 23:45 طبقًا للجدول المرفق.

 واعتبارًا من غد الأربعاء  13 / 8 / 2025، تشغيل قطار 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية/ القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 04:45 ويصل إلى القاهرة الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

تعديل مواعيد عدد من القطارات

كما تعلن الهيئة تعديل مواعيد عدد من القطارات على الخط ذاته، وهي القطارات أرقام (588 – 944 – 3018 – 31 – 17)، بما يتماشى مع إدخال الخدمة الجديدة ويُحقق الانسيابية في حركة القطارات، طبقًا للجداول المرفقة.


وأكدت الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة.

