الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثانية فاخرة على خط القاهرة /الإسكندرية من 12 أغسطس

السكك الحديدية،
السكك الحديدية، فيتو
أعلنت السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة  في إطار سعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمر لتطوير خدماتها وتقديم أفضل مستوى من الراحة والرفاهية لجمهور الركاب، وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات، وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة  بتشغيل خدمة جديدة بعربات "ثانية فاخرة" على خط القاهرة / الإسكندرية.
  

حيث قررت الهيئة  اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 8 / 2025  تشغيل قطار 927 ( ثانية فاخرة) القاهرة /الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:15 ويصل الإسكندرية الساعة 23:45 طبقًا للجدول المرفق، واعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 / 8 / 2025، تشغيل قطار 926 ( ثانية فاخرة ) الإسكندرية/ القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 04:45 ويصل القاهرة الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

 تعديل مواعيد عدد من القطارات

كما تعلن الهيئة عن تعديل مواعيد عدد من القطارات على الخط ذاته، وهي القطارات أرقام (588 – 944 – 3018 – 31 – 17)، بما يتماشى مع إدخال الخدمة الجديدة ويُحقق الانسيابية في حركة القطارات، طبقًا للجداول المرفقة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة.

