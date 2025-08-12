الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 56 ألف طن و693 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (56000) طن بضائع و(693) شاحنة و(120) سيارة.

تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا

حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(179) شاحنة و(33) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (54000) طن بضائع و(514) شاحنة و(87) سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة ZHONG HUA MEN وعلى متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينتين ALcudia Express والحرية2 بينما غادرت الميناء بالأمس العبارة أمل، وشهد ميناء نويبع تداول (5000) طن بضائع و(343) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2100 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الواردات المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات بضائع عامة هيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر

مواد متعلقة

اليوم تشغيل قطار جديد على هذا الخط

بسبب ذروة الموجة الحارة، ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين القبلي والبحري

اليوم، تشغيل قطار جديد "ثانية فاخرة" القاهرة الإسكندرية، اعرف المواعيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثانية فاخرة على خط القاهرة /الإسكندرية من 12 أغسطس

تعديلات على تشغيل بعض القطارات غدا، تعرف عليها

وصول أول قطار للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مصر في مايو 2026

تشغيل قطارات جديدة على خطوط السكك الحديدية في هذا الموعد

أخبار مصر اليوم: نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي.. تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية.. الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة بتنسيق 2025

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads