تداول 56 ألف طن و693 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (56000) طن بضائع و(693) شاحنة و(120) سيارة.

تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لإندونيسيا

حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(179) شاحنة و(33) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (54000) طن بضائع و(514) شاحنة و(87) سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة ZHONG HUA MEN وعلى متنها 44 الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا والسفينتين ALcudia Express والحرية2 بينما غادرت الميناء بالأمس العبارة أمل، وشهد ميناء نويبع تداول (5000) طن بضائع و(343) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2100 راكبا بموانيها.

