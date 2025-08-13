الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في شهر الوفاء للنيل، مكتبة مصر العامة تدعو للحوار حول شريان الحياة

مكتبة مصر العامة،
مكتبة مصر العامة، فيتو

بمناسبة شهر النيل، وفي إطار الاحتفالات التي تقيمها وزارة الثقافة المصرية، تنظم مكتبة مصر العامة ندوة خاصة بعنوان "النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل – نهر النيل شريان الحياة".

الندوة التي تدعو الجمهور إلى حوار مع التاريخ واستشراف المستقبل، ستقام يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات في الدور الثالث بمقر المكتبة الكائن في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا)، المتفرع من شارع النيل بمحافظة الجيزة.

فرصة للتأمل في قيمة نهر النيل

يدير اللقاء السفير رضا الطائفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ويحاضر فيه المؤرخ والمحاضر الدولي الدكتور بسام الشماع، حيث يعد هذا اللقاء فرصة للتأمل في قيمة نهر النيل الذي يمثل أكثر من مجرد مجرى مائي، فهو ذاكرة الأمة، ومصدر للفن، وحكاية وطن عظيم.

وأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية عدة، تحت عنوان “النيل عنده كتير”، والتي تتزامن مع إحياء ذكرى وفاء النيل، الرمز التراثي للعطاء والاستقرار في الحضارة المصرية، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المصرية وترسيخ الوعي الوطني بقيمة نهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الثقافة المصرية مكتبة مصر العامة النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل نهر النيل شريان الحياة مكتبات مصر العامة النيل عنده كتير المؤرخ والمحاضر الدولي الدكتور بسام الشماع

مواد متعلقة

منها الرسم والبرمجة، تعرف على أنشطة مكتبة مصر العامة بالزقازيق

محافظ الجيزة يضع حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية

الأكثر قراءة

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

سارة خليفة للنيابة: راتبي الشهري 500 ألف ولا يوجد في حسابي سوى 150 ألف فقط

القبة الحرارية "تشوي" المصريين، الصعيد "جحيم" والقاهرة "نار"، وتحذير من سيول وأمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

اعتماد الشهادات المؤمنة لطلاب الجامعات الخاصة

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads