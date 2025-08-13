في شهر الوفاء للنيل، مكتبة مصر العامة تدعو للحوار حول شريان الحياة

بمناسبة شهر النيل، وفي إطار الاحتفالات التي تقيمها وزارة الثقافة المصرية، تنظم مكتبة مصر العامة ندوة خاصة بعنوان "النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل – نهر النيل شريان الحياة".

الندوة التي تدعو الجمهور إلى حوار مع التاريخ واستشراف المستقبل، ستقام يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات في الدور الثالث بمقر المكتبة الكائن في 4 شارع جمال حمدان (الطحاوية سابقًا)، المتفرع من شارع النيل بمحافظة الجيزة.

فرصة للتأمل في قيمة نهر النيل

يدير اللقاء السفير رضا الطائفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ويحاضر فيه المؤرخ والمحاضر الدولي الدكتور بسام الشماع، حيث يعد هذا اللقاء فرصة للتأمل في قيمة نهر النيل الذي يمثل أكثر من مجرد مجرى مائي، فهو ذاكرة الأمة، ومصدر للفن، وحكاية وطن عظيم.

وأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية عدة، تحت عنوان “النيل عنده كتير”، والتي تتزامن مع إحياء ذكرى وفاء النيل، الرمز التراثي للعطاء والاستقرار في الحضارة المصرية، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المصرية وترسيخ الوعي الوطني بقيمة نهر النيل.

