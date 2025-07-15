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محافظ الجيزة يضع حجر أساس إنشاء مكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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 قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين بـ حي العمرانية.

وضع حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة

 وأكد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي يمثلها إنشاء مكتبة مصر العامة، باعتبارها منبر ثقافي مهم يُشجع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية على تنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة عبر إتاحة مصادر معرفية متنوعة تشمل الكتب، المجلات، والمواد السمعية والبصرية مثل الفيديو وغيرها، بالإضافة إلى توفير أنشطة ثقافية وترفيهية والعمل على تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت لمختلف فئات المجتمع وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. 

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتي ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التخطيط ومحافظة الجيزة وصندوق مكتبات مصر العامة، ويجسد اهتمام الدولة برفع الوعي الثقافي والمعرفي لدى المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على مصادر متنوعة للعلم والثقافة في نطاق سكنهم.

 

التوسع في إقامة المنشآت الثقافية والتعليمية

 وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في إقامة المنشآت الثقافية والتعليمية، والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية البشرية مؤكدًا أن المكتبة لن تكون مجرد مبنى لتداول الكتب، بل مركزًا متكاملًا لتنمية الوعي، وتعزيز الإبداع، وتحفيز التفكير النقدي لدى النشء والشباب، بما يسهم في بناء جيل قادر على المساهمة بفعالية في نهضة الوطن. 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان والشركة المنفذة للمشروع، حيث أوضح أن المساحة الإجمالية المخصصة لإنشاء مكتبة مصر العامة تبلغ ٤٢٠ م٢ ويتكوَّن المبنى من بدروم، وجراجات، ودور أرضي، ويضم قاعات للمناسبات، وسينما، وأنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مساحة "لاند سكيب"، كما تم الانتهاء من التصميمات والرسومات الهندسية للمشروع بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة. 

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مكتبة مصر العامة شارع خاتم المرسلين حي العمرانية العمرانية

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