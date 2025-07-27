الفنون التشكيلية يستضيف ورشة تصوير فوتوغرافي بمبادرة “مصر تتحدث عن نفسها”

يستضيف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب بالقاهرة، ورشة عمل متخصصة في فن التصوير الفوتوغرافي بعنوان "حين يصبح الضوء لغة، والفكرة مشهدًا"، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" وشعار "تراثك ميراثك.. نصنع حياة بما ورثناه".

وتُعقد الورشة يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة سينما متحف الجزيرة بمحافظة الجيزة.

يُقدم الورشة الفنان جلال المسيري، وتأتي تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي. وتركز بشكل خاص على فن التصوير بالموبايل باستخدام الضوء الطبيعي، بالإضافة إلى دراسة وطرق استخدام إمكانيات كاميرا الموبايل بهدف إنتاج صور ذات جودة احترافية.

وتستهدف الورشة المهتمين بـالتصوير الفوتوغرافي والراغبين في الارتقاء بمهاراتهم، وتحويل اللقطات العادية الملتقطة بكاميرا الهاتف المحمول إلى "مشاهد" فنية معبرة.

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