مكتبة مصر تنظم مهرجان الرسم على الرمال بشاطئ رأس البر (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بدمياط مهرجان الرسم والتلوين على الرمال بشاطئ ٦٣ بمدينة رأس البر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بدعم الموهوبين وتشجيع الأنشطة الثقافية والفنية، وبمتابعة مباشرة من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

٦٠ طفلًا وطفلة أبدعوا في النحت والتلوين

وشارك في المهرجان أكثر من ٦٠ طفلًا وطفلة من رواد مدرسة الرسم التابعة للمكتبة، حيث أبدعوا في تقديم أعمال فنية تضمنت الحفر والنحت وتلوين الرمال، وسط تفاعل وإشادة كبيرة من الحضور.

أنشطة ترفيهية وثقافية متنوعة

وشهدت الفعالية تواجد المكتبة المتنقلة التي قدمت أنشطة للأطفال منها التلوين على الوجه والإطلاع الداخلي، في أجواء ترفيهية جذبت عددًا كبيرًا من الأسر.

مهرجان الرسم والتلوين على الرمال بشاطئ ٦٣ بمدينة رأس البر

دعم مستمر للمواهب الصغيرة

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الصيفية التي تنظمها مكتبة مصر العامة بدمياط، بهدف صقل مواهب الأطفال في مجالات الفنون التشكيلية، وتقديم محتوى ثقافي وترفيهي يعزز من قدراتهم ويغذي ميولهم الإبداعية.

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