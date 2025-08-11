نائبة وزيرة التضامن تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم فعاليات مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادى للسيدات بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعد نموذجا للشراكة فى إطار التمكين الاقتصادي.

وحضر الفعالية نخبة من القيادات والشخصيات العامة، بينهم السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، واللواء عبد الله الديب، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والسفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وممثلو شركة "نيو هوب" الصينية، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين.

وتعكس الفعالية التعاون المصري – الصيني الذي حقق إنجازات بارزة بفضل القيادة الاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، وأن هذه المبادرة تجسد نموذجًا رائدًا للتكامل بين الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني، والقطاعين الحكومي والخاص.

وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة الوثيقة والتعاون المثمر ين مصر والصين،، معربة عن سعادتها بالتواجد في مركز تنمية الأسرة والطفل بسبك الأحد بمحافظة المنوفية، أحد المراكز التابعة للوزارة، والذي يشهد أولى ثمار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبر ٤٧ مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية فى شراكة تهدف إلى تعزيز أطر التنمية وتمكين الأسر اقتصاديًا، مع توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال ودعم التنمية المجتمعية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى الارتقاء بملف الطفولة المبكرة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذه الانطلاقة القوية لتشغيل المركز والاستفادة منه جاءت ثمرة جهد متواصل استمر عدة أشهر لتحويل المركز إلى بيئة تعليمية متميزة، واليات للتمكين الاقتصادى مشيرة إلى أن تنمية الطفولة المبكرة تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأنه جارٍ تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس، تمهيدًا لإعلان نتائجه وإطلاق مبادرة شاملة لدعم وتطوير الحضانات.

واكدت صاروفيم أن انطلاق مبادرة امل جديد من مركز تنمية الاسرة والطفل اليوم بالمنوفية يؤكد على الشراكة الناجحة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وداعم للاستخدام الامثل لمراد الدولة واستثمارها بشكل فاعل يحقق لها الفاعلية والاستدامة متمنية النجاح للمبادرة كنموذج للتمكين الاقتصادى لها مردود ايجابى على حياة الاسرة.

وأكد اللواء عبد الله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية أن العمل الأهلي والتنموي ركيزة أساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس السيسي، أولت ملف التمكين الاقتصادي أولوية قصوى، وأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه عبر العمل والإنتاج هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وأن مؤسسات المجتمع المدني شريك محوري في دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب السفير لياو ليتشيانج عن تقديره لوزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني ومؤسساته وجميع الشركاء، على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم التاريخي، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور ٧٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي يقودها الرئيسان السيسي وشي جين بينج.

وأكد أن القضاء على الفقر يمثل أولوية قصوى لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، وتبادل الخبرات لدعم جهود الدولة المصرية ورفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يسعى لإحداث أثر إيجابي ومستدام للأسر الأولى بالرعاية، من خلال آليات التمكين الاقتصادي التي تضمن الاستقلالية في إطار الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: رؤية التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس السيسي، التمكين الاقتصادي، الشراكة مع الداعمين الدوليين، والتعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.

وأوضحت أن اليوم يشهد أول تفعيل لبروتوكول التعاون الخاص بمراكز تنمية الأسرة والمجتمع، والذي يتيح المركز للتدريب والتأهيل النوعي لسيدات المنوفية عبر مبادرة "أمل جديد" بالتعاون مع السفارة الصينية.

ومن جانبها أكدت دعهود وافى رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة على سعادتها بهذه الشراكة مع الجانب الصينى فى المبادرة التى تستهدف التمكين الاقتصادى كذلك ما تم انجازه فى اطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والتحالف الوطنى والخاص بمراكز تنمية الاسرة والطفل

واشار الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير الى اهتمام المؤسسة بتنمية الانسان وأن مبادرة أمل جديد تمثل نموذج في مسار دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمشروعات إنتاجية، والتعاون المثمر بين المجتمع المدنى والحكومة والقطاع الخاص والشركاء،الدوليين

ومن جانبها أشارت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين إلى جهود المؤسسة التنموية ودعمها لمجالات العمل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى



وتستهدف المبادرة التمكين الاقتصادى لعدد من الاسر الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات صغيرة لتنمية الثروة الداجنة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير الحديثة، في قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمركز أشمون، بعد تلقيهم تدريبًا لمدة ٦ أيام من شركة صينية متخصصة، مع تسليمهم العلف وتوفير الرعاية البيطرية.

كما تضمنت الفعاليات عرض قصص نجاح المستفيدات، فيما حرصت صاروفيم على تفقد الحضانة التابعة للمركز، والتي تطبق نظام التعليم الياباني، وأطلعت على البرامج والأنشطة المقدمة للأطفال.

