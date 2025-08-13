الأربعاء 13 أغسطس 2025
حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في بدر

محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطلين بتهمة  سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك" في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة ببدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية – عدد من خلاطات المياه) من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك".

وعثر بحوزتهم على (المسروقات المستولى عليها - الأداة والسيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

