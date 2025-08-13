تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك" في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة أسلاك كهربائية وخلاطات المياه من داخل شقة ببدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (كمية من الأسلاك الكهربائية – عدد من خلاطات المياه) من داخل شقة تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الشباك".

وعثر بحوزتهم على (المسروقات المستولى عليها - الأداة والسيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.