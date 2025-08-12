القبض على سيدة وعاطل بتهمة سرقة المشغولات الفضية من داخل المحلات بوسط البلد
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة وعاطل تخصصا فى ارتكاب وقائع سرقة المشغولات الفضية من داخل المحلات بأسلوب "المغافلة" بمنطقة وسط البلد بـ قصر النيل.
سرقة المشغولات الفضية بوسط البلد
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، سيدة)، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المشغولات الفضية من داخل المحلات بأسلوب "المغافلة".
وعثر بحوزتهم علي (كمية من المشغولات الفضية – كمية من مخدر الآيس).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
