رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام توتنهام في السوبر الأوروبي

تشكيل باريس سان جيرمان
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد توتنهام في السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي، يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره توتنهام الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية.

وشهدت القائمة خروج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وفي ذلك في مفاجأة كبرى، ونظرًا لوجود خلاف بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم المقبل.

 

مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان للسوبر الأوروبي


وأعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستخوض لقاء كأس السوبر الأوروبي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس تشوفالييه - ماتفي سوفانوف - ريناتو مارين.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- لوكاس بيرالدو- ماركينيوس- لوكاس هيرنانديز- نونو مينديز- نوهام كامارا- ويليان باتشو

خط الوسط: فابيان رويز- فيتينيا- ليي كانج إن- وارين زايري إيميري.

في الهجوم: كفيتشا كفاراتسخليليا- جونكالو راموس- عثمان ديمبيلي- ديزيري دوي- برادلي باركولا- إبراهيم مباي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: وارن زائير إيمري، فيتينا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام


تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام توتنهام


تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد توتنهام  عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN sports HD1، وbeIN sports HD2.

 

وكان باريس سان جيرمان توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بعدما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه.


فيما حقق توتنهام لقب الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف دون رد، وهو اللقب الأول له منذ 17 عامًا.

 

 

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان شارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصل للمباراة النهائية، وخسر اللقب أمام تشيلسي الإنجليزي.

 

 

 

 

