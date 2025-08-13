كسر خط صرف صحي بمنطقة الظاهرية في الإسكندرية والشركة تدفع فرق الطوارئ (صور)

شهدت منطقة الظاهرية حي شرق الإسكندرية، كسر خط صرف صحي قطر 500 مم بمنطقة الظاهرية شرق الإسكندرية، بمنطقة مشروع خط المترو الجديد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بحدوث كسر بخط رئيسي بمنطقة الظاهرية، وتراكم المياه.

على الفور انتقل اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أنه أثناء العمل بخط المترو بمنطقة الظاهرية جرى كسر خط عداية انحدار 500 مم.

وأوضح نافع أنه جرى الدفع بفرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات شفط وبدالات وسرعة الانتهاء من رفع تجمعات مياه الصرف الصحي بشارع الكامل.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي أنه يجري العمل على تحويل مسار الخط خلال 48 ساعة.

