خريطة مقاعد مجلس الشيوخ 2025.. توزيع المحافظات ونصيب كل حزب في الدلتا والصعيد ووجه بحري

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منافسة ساخنة على المقاعد الفردية بين الأحزاب السياسية والمستقلين في جميع محافظات الجمهورية، أسفرت عن مشهد انتخابي يعكس توازنات القوى في الساحة السياسية المصرية، مع بروز واضح لحزب مستقبل وطن الذي حصد النصيب الأكبر من المقاعد.

صدارة مريحة لـ"مستقبل وطن"

تصدّر مستقبل وطن النتائج النهائية للمقاعد الفردية بحصوله على 58 مقعدًا، ما رسّخ موقعه كقوة سياسية وبرلمانية أولى في مصر، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه حزب "حماة الوطن" الذي جاء ثانيًا بـ23 مقعدًا، محققًا حضورًا لافتًا خصوصًا في محافظات الدلتا والصعيد.

وحلّ حزب "الجبهة الوطنية" ثالثًا بـ9 مقاعد، بينما جاء "الشعب الجمهوري" رابعًا بخمسة مقاعد فردية، ولا تزال المنافسة مفتوحة على 5 مقاعد ستُحسم في جولة الإعادة بمحافظات الغربية، بني سويف، الأقصر، الوادي الجديد، والإسماعيلية.

جولة الإعادة: الجدول الزمني

وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ الدعاية لجولة الإعادة اليوم الاثنين 12 أغسطس، وتستمر حتى 24 أغسطس، يليها الصمت الدعائي، على أن تجري الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس.

خريطة توزيع المقاعد حسب المحافظات

القاهرة: مستقبل وطن (7) – حماة الوطن (2) – الشعب الجمهوري (1)

الجيزة: مستقبل وطن (5) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1) – الشعب الجمهوري (1)

القليوبية: مستقبل وطن (3) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1)

الدقهلية: مستقبل وطن (3) – حماة الوطن (2) – الجبهة الوطنية (1)

المنوفية: مستقبل وطن (2) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1)

الغربية: مستقبل وطن (2) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1) [مقعد في الإعادة]

كفر الشيخ: مستقبل وطن (2) – حماة الوطن (1)

الفيوم: مستقبل وطن (2) – الجبهة الوطنية (1) – الشعب الجمهوري (1)

بني سويف: مستقبل وطن (2) [مقعد في الإعادة]

المنيا: مستقبل وطن (4) – حماة الوطن (1)

أسيوط: مستقبل وطن (3) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1)

سوهاج: مستقبل وطن (4) – حماة الوطن (1)

قنا: مستقبل وطن (2) – حماة الوطن (1)

الأقصر: مستقبل وطن (1) [مقعد في الإعادة]

أسوان: مستقبل وطن (1) – حماة الوطن (1)

البحر الأحمر: حماة الوطن (1)

الشرقية: مستقبل وطن (5) – حماة الوطن (1) – الشعب الجمهوري (1)

دمياط: مستقبل وطن (1) – حماة الوطن (1)

بورسعيد: مستقبل وطن (1)

السويس: حماة الوطن (1)

شمال سيناء: حماة الوطن (1)

جنوب سيناء: مستقبل وطن (1)

الإسكندرية: مستقبل وطن (3) – حماة الوطن (2) – الجبهة الوطنية (1) – الشعب الجمهوري (1)

البحيرة: مستقبل وطن (4) – حماة الوطن (1) – الجبهة الوطنية (1)

مرسى مطروح: حماة الوطن (1)

الوادي الجديد: [مقعد في الإعادة]

الإسماعيلية: [مقعد في الإعادة]

وتكشف النتائج استمرار سيطرة "مستقبل وطن" على المشهد البرلماني، مع تقدم لافت لـ"حماة الوطن" في بعض الدوائر، واحتفاظ أحزاب أخرى مثل "الجبهة الوطنية" و"الشعب الجمهوري" بحضور محدود ولكن مؤثر في الخريطة السياسية، بينما تشير جولة الإعادة المقبلة إلى منافسة حاسمة في المحافظات الخمس المتبقية.

