الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كيف تحول التيك توك إلى منصة لغسيل الأموال؟ أستاذ القانون يجيب (فيديو)

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

أكد الدكتور فرج الخلفاوي أستاذ القانون الدولي وخبير الجرائم الإلكترونية، أن التيك توك تحول لمنصة غسيل الأموال، باقتدار، بسبب وجود الشركة المالكة للتطبيق ووكلاء له.


وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "وكلاء التيك توكر، يدعمون نجوم التيك توك بهدايا، وهذه الهدايا يتم شحنها بمبالغ مالية كبيرة"، موضحا: "التيك توكر يقوم بفتح البث المباشر لمدة 3 ساعات فى اليوم على مدار الشهر يكون ثمن ذلك ما يصل إلى 30 مليون جنيه شهريا".


وأوضح: "هناك وكالات فى الدول العربية تستعين بالتيك توكر للمشاركة فى الإعلانات لبعض منتجاته"، مضيفا: "نشر الإثارة على التيك توك، يهدف لجذب المعلنين والداعمين، فالتيك توك ظاهرة أصبحت حديث العالم".


وتابع: "كافة المشاهد التى قدمتها هدير عبد الرازق كانت باتفاق مع زوجها لزيادة إقبال المشاهدين، وهو ما جعل هدير عبد الرازق شخصية شهيرة، وأصبح لها دخل مادي كبير، ومن هنا لا يستطيع أحد أن يوجه لها أي اتهام".

 

وأكد: "التيك توك، يمثل خطورة على الأمن القومي، فلم يكن لأحد يتوقع أن نشاهد بعض الفتيات وهى فى غرفة نومها، وتحول التيك توك لعادة طبيعية لدى الكثير من الشعب".
وطالب الدولة بالاستمرار فى حملة مواجهة التيك توك، وتغليظ العقوبة على القائمين على هذا التطبيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توك الجرائم الالكترونية الكاتب الصحفي سيد علي حضرة المواطن الحدث اليوم التيك توكر

مواد متعلقة

إخلاء سبيل التيك توكر محمد آل باتشينو

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

النيابة تواصل التحقيق مع التيك توكر شاكر في غسيل الأموال.. المتهم غسل 100 مليون جنيه في شقق وشركات.. وينفي تهمة تعاطي المخدرات ويؤكد: "الفلوس دي تعبي"

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

الأكثر قراءة

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل لربع نهائي مونديال الناشئين

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

الداخلية: ضبط طالب انتحل صفة أنثى ونشر مقاطع رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في 5 محافظات

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads