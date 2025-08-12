كيف تحول التيك توك إلى منصة لغسيل الأموال؟ أستاذ القانون يجيب (فيديو)

أكد الدكتور فرج الخلفاوي أستاذ القانون الدولي وخبير الجرائم الإلكترونية، أن التيك توك تحول لمنصة غسيل الأموال، باقتدار، بسبب وجود الشركة المالكة للتطبيق ووكلاء له.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "وكلاء التيك توكر، يدعمون نجوم التيك توك بهدايا، وهذه الهدايا يتم شحنها بمبالغ مالية كبيرة"، موضحا: "التيك توكر يقوم بفتح البث المباشر لمدة 3 ساعات فى اليوم على مدار الشهر يكون ثمن ذلك ما يصل إلى 30 مليون جنيه شهريا".



وأوضح: "هناك وكالات فى الدول العربية تستعين بالتيك توكر للمشاركة فى الإعلانات لبعض منتجاته"، مضيفا: "نشر الإثارة على التيك توك، يهدف لجذب المعلنين والداعمين، فالتيك توك ظاهرة أصبحت حديث العالم".



وتابع: "كافة المشاهد التى قدمتها هدير عبد الرازق كانت باتفاق مع زوجها لزيادة إقبال المشاهدين، وهو ما جعل هدير عبد الرازق شخصية شهيرة، وأصبح لها دخل مادي كبير، ومن هنا لا يستطيع أحد أن يوجه لها أي اتهام".

وأكد: "التيك توك، يمثل خطورة على الأمن القومي، فلم يكن لأحد يتوقع أن نشاهد بعض الفتيات وهى فى غرفة نومها، وتحول التيك توك لعادة طبيعية لدى الكثير من الشعب".

وطالب الدولة بالاستمرار فى حملة مواجهة التيك توك، وتغليظ العقوبة على القائمين على هذا التطبيق.

