بلاغات تتهم مانجو وكراميلا و5 آخرين بالتحريض علي الفسق وإهانة المرأة

تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد 7 من مشاهير التيك توك، يتهمونهم فيها بالتحريض علي الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ إن التيك توكرز بسنت محمد، ومانجو، وأحمد الفيومي، وصافي ترك، وكراميلا، وجيدوا أكل، وإسراء محمد، يستخدمون حساباتهم على منصة "تيك توك" لنشر محتوى يتضمن إيحاءات جنسية صريحة، وألفاظا خارجة عن الأعراف، والتحريض على السلوكيات المنحرفة والفسق والفجور.

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقهم يقومون بنشر أخبار غير صحيحة تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض القيم المجتمعية، كما يقومون بإهانة المرأة المصرية والترويج لسلوكيات لا تتوافق مع القيم والأخلاق التي يحترمها المجتمع، بالإضافة إلى الترويج للعنف والبلطجة بشكل غير مقبول.

