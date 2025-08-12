حبس سائق بتهمة دهس أجنبي أدى إلى مصرعه في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس سائق بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت إدارة شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن وقوع مصادمة ووفاة بدائرة القسم.

ضبط قائد السيارة لاصطدامه بشخص أجنبي وتسبب فى وفاته بعين شمس

عقب الانتقال والفحص تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أية تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

