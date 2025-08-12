الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق بتهمة دهس أجنبي أدى إلى مصرعه في عين شمس

حبس
حبس

 أمرت نيابة عين شمس بحبس سائق بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت إدارة شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن وقوع مصادمة ووفاة بدائرة القسم.

 

ضبط قائد السيارة لاصطدامه بشخص أجنبي وتسبب فى وفاته بعين شمس 

 عقب الانتقال والفحص تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.


 

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أية تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس عين شمس إدارة شرطة عين شمس أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تقرير الطب الشرعي لجامع خردة راح ضحية حادث دهس بالأميرية: ظل ينزف 24 ساعة دون تدخل

القبض على قائد سيارة دهس شخصين في الأميرية

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads