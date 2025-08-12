الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تاجيل استئناف صاحب محل على حكم إعدامه في قتل قهوجي بالكوربة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من صاحب محل عصير المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، على حكم أول درجة القاضي بإعدامه، إلى جلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر المقبل.


وجاء في حيثيات حكم أول درجة أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى "أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعى “ناصر ص.” صاحب محل "جنة الفواكه للعصائر" بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة على المكان للانتفاع به.

نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه 

وأضافت الحيثيات أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة على تاريخ الواقعة تعدى كل منهما على الآخر، وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصف له.

وأشارت الحيثيات إلى أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول استشاط غيظا؛ ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها علي حياة المجني عليه.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلى مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتى استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة ولم ينصاع إلي صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها من قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة الكوربة منطقة الكوربة مصر الجديدة قتل قهوجي

الجريدة الرسمية
