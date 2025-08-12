الثلاثاء 12 أغسطس 2025
حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لعامل بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة بمنطقة منشأة ناصر.

وأسندت النيابة العامة الي المتهم تهم إصابة عامل بعاهة مستديمة واحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص مطواه دون مسوغ قانوني.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكان الواقعة تبين إصابه المجني عليه بعاهة مستديمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية
