المشدد 7 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لعامل بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة إصابة عامل بعاهة مستديمة بمنطقة منشأة ناصر.

وأسندت النيابة العامة الي المتهم تهم إصابة عامل بعاهة مستديمة واحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص مطواه دون مسوغ قانوني.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمكان الواقعة تبين إصابه المجني عليه بعاهة مستديمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.