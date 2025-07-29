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رياضة

جار ليفربول يدخل قائمة المهتمين بالتعاقد مع جاك جريليش

جاك جريليش، فيتو
جاك جريليش، فيتو

دخل نادي إيفرتون على خط الصراع الدائر بين بعض الأندية، للفوز بخدمات الدولي الإنجليزي جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيفرتون يرغب في استعارة جريليش 

وأفادت صحيفة "إندبندنت" أن إيفرتون أجرى اتصالات بشأن إمكانية استعارة جريليش، الذي تراجع ترتيبه في مانشستر سيتي.

ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على علم بهذا الاهتمام، فإن أي انتقال سيتوقف على ما إذا كان سيتي مستعدًا للموافقة على الإعارة أو الإصرار على الانتقال الدائم.

ويهدف إيفرتون إلى إبرام صفقة مؤقتة عالية القيمة ويأمل الإسراع في إتمامها.

تم استبعاد جريليش من تشكيلة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يبحث عن خيارات جديدة هذا الصيف.

يرى إيفرتون بقيادة المدرب المخضرم ديفيد مويس في جريليش لاعبًا مبدعًا مثاليًّا لقيادة انتقال التوفيز إلى عصره الجديد في ملعب هيل ديكنسون.

وفقًا للصحيفة فإن رغبة جريليش في البقاء في شمال إنجلترا قد تمنح نادي ميرسيسايد ميزة واضحة على منافسيه.

نابولي ووست هام مهتمان بضم جريليش

نابولي ووست هام يراقبان أيضًا جريليش، لكن إيفرتون لا يزال واثقًا من الفوز بالسباق.

يعتقد إيفرتون أن رغبة اللاعب في الاستقرار واحتياجات أسرته الصغيرة قد تكون عاملًا حاسمًا.

عززت صفقة استحواذ مجموعة فريدكين مؤخرًا الوضع المالي لإيفرتون، مما سمح له بالضغط من أجل التعاقد مع جريليش وجناح ليون مالك فوفانا.

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