للمتفوقين وذوي الهمم والنوابغ، تعرف على المنح الدراسية بجامعة الجلالة 2025/ 2026

كشفت جامعة الجلالة الأهلية تفاصيل منظومة المنح الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وتشمل المنح: الطلاب المتفوقين أكاديميًا، الرياضيين، ذوي الهمم، والطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الاستثنائية، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج الشهادات المزدوجة والنوابغ في عدد من المجالات الدراسية.

تفاصيل منح جامعة الجلالة الأهلية 2025

وأعلنت جامعة الجلالة عن منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة وجاءت كالتالي:

أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل علي منحة كاملة.

شعبة العلمي "علوم": الطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%.

شعبة علمي "رياضة": الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50%.

شعبة أدبي: الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%

تُمنح هذه المنحة للسنة الأولى فقط، ويمكن تجديدها في السنوات التالية وفقًا لقواعد منح التفوق الأكاديمي داخل الجامعة.

لا تُمنح هذه المنحة للطلاب المحولين أو المنقولين من جامعات أخرى.

منح جامعة الجلالة للتفوق الأكاديمي للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي

تخصص الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقًا للائحة الداخلية للجامعة.

GBA: 3.6 خصم 25%

GBA: 3.8 خصم 50%

GBA: 4 خصم 100%

منح جامعة الجلالة لمدارس STEM

تُمنح خصمًا بنسبة 50% من المصروفات الدراسية لأعلى طالب حاصل على شهادة من إحدى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، في كل قطاع أكاديمي داخل الجامعة (

شروط التقديم لمنح مدارس المتفوقين بجامعة الجلالة

أن يكون الطالب خريج إحدى مدارس STEM المعتمدة داخل مصر.

أن يكون الأعلى مجموعًا بين المتقدمين من STEM داخل نفس القطاع الأكاديمي.

تُمنح المنحة للسنة الأولى فقط، وتُراجع سنويًا وفقًا لأداء الطالب الأكاديمي في الجامعة.

لا تُمنح هذه المنحة إلا لطالب واحد (الاعلى فقط في كل قطاع).

منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (100%)، فضية (50%)، برونزية (25%).

الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والافريقية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%)

المنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University

طلاب شعبة علمي علوم

٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٩٠٪.

٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٧٪.

طلاب شعبة علمي رياضة

طلاب شعبة علمي رياضة ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٨٪.

٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٥٪.

طلاب الشعبة الادبية

طلاب الشعبة الادبية ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٢٪.

٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٠٪



المنح الاجتماعية بجامعة الجلالة

يحق للطالب التقدم بطلب للحصول على منحة اجتماعية في حالة حدوث احدى الحالات التالية أثناء فترة دراسته في الجامعة (غير مسموح بالتقديم عليها لطلاب السنة الأولى الا في حالة حدوث الحالات الاتية بعد الترم الأول).

وفاة العائل (اثناء الدراسة)

مرض العائل (اثناء الدراسة)

الطلاق والانفصال الأسري المؤثر على دخل الأسرة (اثناء الدراسة)

شروط التقديم للمنح الاجتماعية بجامعة الجلالة

أن يكون الحدث قد وقع أثناء فترة الدراسة بالجامعة

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب (GPA) عن 2.0

في حالة وفاة العائل أثناء الدراسة يمنح الطالب 10% خصم على المصروفات الدراسية.

منحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم

منحة ساويرس للتفوق (مسار خريجي الثانوية العامة) هي منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، تغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

منح دراسية للطلاب النوابغ من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

يقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عدد من الفرص للطلاب المصريين الجنسية من كافة محافظات الجمهورية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للحصول على منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة، تشمل البرامج:

مجال العلوم الأساسية: برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

مجال هندسة الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الكمبيوتر.

مجال علوم الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي، علوم المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الكمبيوتر

مجال الهندسة: برنامج هندسة الميكاترونكس والأتمتة الصناعية.

تخفيضات المصروفات الدراسية بجامعة الجلالة

يمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة – الشرطة – شهداء الجيش الأبيض) تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

يمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها.

يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 30%

إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على منح دراسية يصل إلى حوالي 1772 منحة، حيث تمثل نسبة حوالي 15% من إجمالي أعداد الطلاب لعام 2025:2024.

