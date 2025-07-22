الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وقع الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمـد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمساهمة في رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية لإعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة قادرة على الإبتكار والتطوير.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الروابط العلمية مع مختلف القطاعات والهيئات التدريبية المتخصصة فى الدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية وصندوق رعاية المبتكرين

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار بشكل عام والابتكار التكنولوجي بشكل خاص، والربط بين كل المستويات والدوائر فى مؤسسات الدولة المختلفة لتمكين الباحثين على اختلاف تخصصاتهم من القدرة على الإبداع، وكذا تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والخبراء التابعين لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

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