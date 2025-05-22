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نزع ملكية بهذه المحافظات، رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21، الصادر في 22 مايو 2025، 9 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار بعض مشروعات نزع الملكية من أعمال المنفعة العامة، وتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات.

مشروعات نزع الملكية وأعمال المنفعة العامة


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1171 لسنة 2025،باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إفوة الابتدائية المشتركة (1)، الكائن بحوض الرزقة نمرة (8) بناحية إفوة مركز الواسطى محافظة بنى سويف، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1172 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المجاورة لمشروع أهالينا (3) بحى السلام أول بمحافظة القاهرة، بمساحة 8000 متر مربع، واللازمة لإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستكمال مسطحات إيواء السيارات بالمشروع، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض.

تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة لمشروعات


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع زمام نجع صفر بقرية الخالفية ناحية قرية العوامر بحرى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى.
-  قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 156 متر مربع ضمن القطعة رقم 6 بحوض الزربية نمرة 19 زمام مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمها لمبنى الشئون الاجتماعية بشبين القناطر.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 1266 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 650 متر مربع، ضمن منطقة الحوامض زمام مدينة موط،  التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة مبنى لإدارة التضامن الاجتماعى.
- قرار رئيس الوزراء رقم 1267 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 210 متر مربع ضمن القطعة رقم ض/ 128، وض/ 129، بحوض البر الشرقى نمرة 50، زمام حى شرق شبين الكوم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح وزارة العدل، قطاع الشهر العقارى والتوثيق، لإقامة مكتب للشهر العقارى بمدينة شبين الكوم.

تخصيص أرض لجهاز تعمير سيناء 


- قرار رئيس الوزراء رقم 1268 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2625 متر مربع، ضمن القطعة رقم 1 بحوض الخرس نمرة 8 بعزبة التالية زمام قرية مازورة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.
- قرار رئيس الوزراء رقم 1269 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1228 متر مربع كائنة بجوار مستشفى دهب المركزى، زمام مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفيق وضع المقر الإدارى لجهاز تعمير سيناء المقام عليها.
- قرار رئيس الوزراء رقم 1270 لسنة 2025، بتخصيص قطعة  أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1228 متر مربع كائنة بجوار مستشفى دهب المركزى زمام مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفيق وضع المقر الإدارى لجهاز تعمير سيناء المقام عليها. 


 

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