الثلاثاء 11 فبراير 2025
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بالأسماء، نزع ملكية الأراضي لتوسعة شارع الترولي ومشروع محور ياسر رزق

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34 (تابع)، الصادر في 11 فبراير 2025، قرارين لوزارة التنمية المحلية، بشأن نزع ملكية أراضي مشروع تطوير وتوسعة شـارع التروللى بحى المطرية، ومشروع محور ياسـر رزق.
-قرار وزارة التنمية المحلية رقم 44 لسنة 2025، بنزع ملكية الأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم ٢٣٤٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شـارع التروللى بحى المطرية لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.
-وقرار وزارة التنمية المحلية رقم 45 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٢.


واعتبار مشروع محور ياسـر رزق بطول ٩ كم يبدأ من نهاية محور حسب االله الكفراوى جنوب الأسمرات وتلاقيه مـع الطريق الصاعد حتى صلاح سالم أمام القلعة بعرض خمس حـارات بكـل اتجـاه- مشروع تطوير وتوسعة شارع ٩ بالمقطم بطول ٧ كم ويبدأ من محور الشهيد إلى ميدان النافورة وامتداده حتى التقائه مع نهاية الطريق الصاعد أمام الصينية أمام معسكر القوات المسلحة ليصبح بعرض ٦ حارات بكل اتجاه والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علـى الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروعين من، أعمال المنفعة العامة.

 


 

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