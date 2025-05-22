الخميس 22 مايو 2025
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بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لتنفيذ مشروع توسعة ميناء الإسكندرية

وزير النقل والصناعة
وزير النقل والصناعة كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 113 (تابع)، الصادر في 21 مايو 2025، قرار وزارة النقل رقم 228 لسنة 2025، أسماء عدد من ملاك الأراضي والعقارات بالإسكندرية، الذين يطبق عليهم قرار وزارة النقل بنزع الملكية لتنفيذ مشروع  توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

ونص قرار وزارة النقل على “نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022، باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية”. 


ونشرت الجريدة أسماء عدد من الملاك الذين يطبق عليهم قرار وزارة النقل بـنزع ملكية الأراضي والعقارات، في مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية، حيث طالبت الوزارة، في قرارها، الجهات المعنية بنشر القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.


 

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