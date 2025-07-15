النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالشرقية والبحيرة لتنفيذ مشروعات طرق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 153 (تابع)، الصادر في 14 يولية 2025، قرارين لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات بالشرقية لتنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية- الفردان، ونزع ملكية الأراضي والعقارات بالبحيرة، لتنفيذ مشروع إنشاء طريـق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي.

-قرار وزارة النقل رقم 347 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفـصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالشرقية لنواحي (الجبل الشرقي ١٤ ثـان - الجزيـرة المستجد 13 رابع- الجزيرة المستجد 13 أول– الجزيرة المـستجد 13 ثالـث) فـي نطاق محافظة الشرقية، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة، بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4503 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية- الفردان في المسافة مـن مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول (6.5) كيلو متر في نطاق محافظة الـشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

-وقرار وزارة النقل رقم 348 لسنة 2025، ب نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفـق الـوارد مـن مديرية المساحة بالبحيرة، للعقود المتبقية في نطاق محافظة البحيرة، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء طريـق ميناء أبو قير البحري الدولي الساحلي امتداد طريق (45) في نطاق محافظتي البحيـرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

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