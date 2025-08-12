الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محاضرة فيديو تجهز لاعبي الأهلي لمواجهة فاركو

ريبيرو
ريبيرو

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريق فاركو الجمعة القادم في بطولة الدوري الممتاز وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات امس. 

وتعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولةالدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري. 

 

