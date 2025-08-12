تصل قوته 9 ريختر، زلزال مدمر في أمريكا قريبًا وشراقي يكشف تأثيره على مصر

زلزال مدمر في أمريكا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن حقيقة الزلزال المخيف الذي يمكن أن يحدث في أمريكا الشمالية، بقوة تتراوح ما بين 8 إلى 9 ريختر، والذي ينتشر أنه سيؤدي إلى حدوث تسونامى ضخم.

زلزال ضخم يهز أمريكا الشمالية

كما كشف الدكتور عباس شراقي عن مدي تأثير هذا الزلزال المدمر على مصر، وخاصة بعد المخاوف التي انتشرت عن قرب حدوث هذا الزلزال، حيث يتوقع الجيولوجيون احتمالية حدوث زلزال كبير غرب أمريكا الشمالية، بقوة أكبر من 8.2 درجة على مقياس ريختر.

زلزال ضخم يهز أمريكا قريبًا، فيتو



وعن حقيقة توقع زلزال هائل يحدث في أمريكا، قال الدكتور عباس شراقي: "ينتشر من وقت إلى آخر مخاوف من حدوث زلزال هائل غرب أمريكا الشمالية، ويرجع ذلك إلى انه قد وقع زلزال كاسكاديا غرب الولايات المتحدة الأمريكية في 26 يناير 1700، بقوة تتراوح بين 8.7 -9.2، أدى إلى حدوث تسونامى ضخم وصلت أمواجه الجهة الأخرى من المحيط الهادى".

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن حدوث زلزال وتسونامي ضخم "تم تسجيله من أثاره المدمرة ورواسبه فى اليابان، حيث تهبط صفيحة المحيط الهادى أسفل صفيحة أمريكا الشمالية على طول فاصل كبير يبلغ طوله حوالي 1000 كم، وقد هبطت نحو 20 مترًا نتيجة الزلزال الضخم".

تأثير الزلزال المدمر على مصر

وعن التحذير من قوة الزلزال، قال عباس شراقي: "لم يحدث زلازل كبيرة منذ ذلك التاريخ مما جعل بعض الجيولوجيين يتوقعون احتمالية حدوث زلزال كبير غرب أمريكا الشمالية خلال 50 عامًا القادمة، بقوة أكبر من 8.2 درجة على مقياس ريختر بنسبة 37%، أو بقوة أكبر من 9 درجات بنسبة 10-15%، وفى الحالتين سوف يحدث تسونامى ضخم تصل أمواجه إلى 30 مترًا ارتفاع"

زلزال مدمر في أمريكا الشمالية، فيتو

وعن تأثير الزلزال المدمر على مصر، قال الدكتور عباس شراقي: "لن يكون له تأثير على مصر، حيث المسافة الكبيرة أكثر من 25 ألف كم، وحماية مصر وحوض البحر المتوسط بأسيا وجزر الفلبين وإندونيسيا من موجات التسونامى".

وأضاف عباس شراقي "لاتوجد أدلة علمية دقيقة على ذلك، وقد يحدث الزلزال الضخم قريبًا أو يتأخر مئات السنوات، ولكن الأكيد بما أنه قد حدث مرة فهناك إحتمالية تكراره، ولكن لا نعلم توقيته أو قوته، وكلما تقدم الزمن يقترب موعد حدوثه".

وأكد شراقي أن "الكرة الأرضية "قد شهدت عشرات الزلازل بقوة الكاسكاديا أو أكبر مثل زلزال شيلى 1960 (9.5 درجة)، وزلزال سومطرة 2004 (9.1 درجة)، وزلزال اليابان 2011 (9.1 درجة)، وقد يحدث مثل هذه الزلازل القوية فى أى وقت خاصة المناطق التى سبق وأن حدث فيها زلازل ضخمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.