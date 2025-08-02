السبت 02 أغسطس 2025
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لتراجع كميات الأمطار بإثيوبيا، خبير يكشف مدى تأثر حصة مصر من مياه النيل

انخفاض معدل سقوط
انخفاض معدل سقوط الأمطار على النيل الأزرق، فيتو

حصة مصر من مياه النيل، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن التذبذب الحالي للأمطار الساقطة على إثيوبيا، مشيرًا إلى انخفاض معدل هطول الأمطار على بعض المناطق في حوض النيل الأزرق، الذي يقع بداخله سد النهضة.  

تذبذب سقوط الأمطار على النيل الأزرق

اختلاف معدل سقوط الأمطار على النيل الأزرق، فيتو
اختلاف معدل سقوط الأمطار على النيل الأزرق، فيتو

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الأمطار تمر على مدار الموسم بمستويات تختلف من وقت إلى آخر، وتظهر معالم العائد الحقيقى للأمطار في نهاية سبتمبر، كاشفًا عن مدى تأثر حصة مصر من المياه نتيجة تذبذب ومحدودية هطول الأمطار.  

وقال شراقي عن انخفاض الأمطار على حوض النيل الأزرق: “انخفض معدل هطول الأمطار قليلًا على بعض المناطق فى حوض النيل الأزرق الذى يقع بداخله سد النهضة خلال يوليو، مما أخر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط أيام قليلة، وسوف يستمر ذلك الأسبوع المقبل فقط، طبقًا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية، والتطبيقات لتوقعات الأمطار”.

المخزون الحقيقي لبحيرة سد النهضة


وكشف شراقي عن المخزون الحقيقي لـ بحيرة سد النهضة، الذي أبرزته صور الأقمار الصناعية الحديثة، قائلا: "كما تظهر صور الأقمار الصناعية حجم المخزون فى بحيرة سد النهضة، والذى يعادل السعة القصوى فى 10 سبتمبر أكثر من 60 مليار م3، علما بأن التخزين قد توقف فى 5 سبتمبر الماضى عند 60 مليار م3".


وأكد شراقي أنه "برغم أن المتوسط العام لهطول الأمطار أعلى من المتوسط، إلا أنه لا يمنع أن تمر الأمطار على مدار الموسم بمستويات تختلف من وقت إلى آخر، ولذلك العائد الحقيقى تظهر معالمه فى نهاية سبتمبر، ويحسب بدقة فى نهاية العام المائى 31 يوليو".

مدى تأثر حصة مصر بانخفاض مياه الأمطار


وعن انخفاض معدل الأمطار، قال شراقي: "انخفاض الأمطار قليلًا فى يوليو الماضى كان متطابقًا مع التوقعات من قبل، وهو شهر غير مؤثر كثيرًا، حيث يأتى بـ 7 مليارات متر مكعب فقط، فى حين أن أغسطس يأتى بـ 16 مليار متر مكعب، وسبتمبر بـ 12 مليار م3، هذا الانخفاض القليل فى هطول الأمطار خلال يوليو لن يكون مؤثرًا، خاصة وأن  التوقعات لشهر أغسطس أو للأشهر الثلاثة القادمة (أغسطس- سبتمبر - أكتوبر) وهى الأهم  تشير إلى أن الأمطار أعلى من المتوسط".

بحيرة سد النهضة، فيتو
بحيرة سد النهضة، فيتو


كما كشف شراقي عن مدى تأثر حصة مصر بتذبذب هطول الأمطار قائلا: "التذبذب الحالى محدود ولن يؤثر فى حصة مصر هذا العام إن شاء الله، خاصة وأن بحيرة السد العالى بها مخزون مطمئن، حتى ولو كان هذا العام من سنوات الجفاف، لن أخوض كثيرًا فى مخزون السد العالى احتراما لسياسة وزارة الرى، ومن يريد تفاصيل يتواصل على الخاص، حفظ الله مصر".
 

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