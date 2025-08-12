الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان في اليوم العالمي للشباب: أنتم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فيتو
ads

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، رسالة إلى جميع طلاب وشباب جامعة حلوان في اليوم العالمي للشباب.

اليوم العالمي للشباب

وقال قنديل: في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالشباب، أود أن أُعبر عن بالغ فخري واعتزازي بشباب مصر وأبنائي في جامعة حلوان، وأقول لهم أنتم عماد الأمة، ونبض حاضرها، وأمل مستقبلها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: إن اليوم العالمي للشباب ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في قدراتكم، ولتجديد العهد بأننا في جامعة حلوان سنظل داعمين لمسيرتكم، مؤمنين بقدرتكم على التغيير والإبداع والابتكار.

وتابع: لقد أثبت شباب مصر، وفي القلب منهم شباب جامعة حلوان، أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على مواجهة التحديات، وصناعة الفارق في شتى المجالات العلمية والعملية. ونحن، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشهد اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، من خلال المبادرات الوطنية، والمنتديات العالمية، والبرامج التنموية التي تهدف إلى تمكينهم وتطوير قدراتهم.

جامعة حلوان تتابع تنفيذ معايير الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة داخل منشآتها التعليمية

جامعة حلوان تفتح آفاق الوعي الوطني أمام طلابها في لقاء حواري حول الهوية والأمن القومي

وأكد د. السيد قنديل: إننا في جامعة حلوان نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء الشخصية، وتعزيز قيم الانتماء، وغرس روح المبادرة والمشاركة المجتمعية. ولهذا نحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، وفرص تدريبية حقيقية، تواكب متطلبات سوق العمل، وتفتح أمامكم آفاقًا واسعة للتميز والنجاح.

واختتم قائلا: أبنائي وبناتي، أنتم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل، فكونوا على قدر الثقة، وواصلوا السعي، وامتلكوا الوعي، وشاركوا في بناء وطنكم بكل حب وإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العالمي للشباب جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

مواد متعلقة

جامعة حلوان تفتح آفاق الوعي الوطني أمام طلابها في لقاء حواري حول الهوية والأمن القومي

جامعة حلوان تتابع تنفيذ معايير الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة داخل منشآتها التعليمية

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

العقوبة القانونية المتوقعة على التيك توكر المتحول جنسيا

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads