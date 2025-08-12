رئيس جامعة حلوان في اليوم العالمي للشباب: أنتم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل

وجه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، رسالة إلى جميع طلاب وشباب جامعة حلوان في اليوم العالمي للشباب.

اليوم العالمي للشباب

وقال قنديل: في هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم بالشباب، أود أن أُعبر عن بالغ فخري واعتزازي بشباب مصر وأبنائي في جامعة حلوان، وأقول لهم أنتم عماد الأمة، ونبض حاضرها، وأمل مستقبلها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: إن اليوم العالمي للشباب ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في قدراتكم، ولتجديد العهد بأننا في جامعة حلوان سنظل داعمين لمسيرتكم، مؤمنين بقدرتكم على التغيير والإبداع والابتكار.

وتابع: لقد أثبت شباب مصر، وفي القلب منهم شباب جامعة حلوان، أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم قادرون على مواجهة التحديات، وصناعة الفارق في شتى المجالات العلمية والعملية. ونحن، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشهد اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، من خلال المبادرات الوطنية، والمنتديات العالمية، والبرامج التنموية التي تهدف إلى تمكينهم وتطوير قدراتهم.

وأكد د. السيد قنديل: إننا في جامعة حلوان نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء الشخصية، وتعزيز قيم الانتماء، وغرس روح المبادرة والمشاركة المجتمعية. ولهذا نحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، وفرص تدريبية حقيقية، تواكب متطلبات سوق العمل، وتفتح أمامكم آفاقًا واسعة للتميز والنجاح.

واختتم قائلا: أبنائي وبناتي، أنتم القوة الدافعة نحو مستقبل أفضل، فكونوا على قدر الثقة، وواصلوا السعي، وامتلكوا الوعي، وشاركوا في بناء وطنكم بكل حب وإخلاص.

