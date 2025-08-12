ساخرون.. غراب البين يكتب: إفضحنى شكرا

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية في خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول: هو أنا إمتى هبقى ترند زى الناس دى وأجمعلي شوية دولارات؟!

فيرد عليه صديقه قائلا: ساهلة وبسيطة.. إنت بس فكر فى حاجة ممكن تفضح نفسك بيها أو تفضح أحد أقاربك أو حتى خطيبتك.. ساعتها هتنام وتصحى تلاقى نفسك أشهر من البلوجرز.

وهنا أدركت إن الليلة دى مافيهاش نوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوت "قاق قاق" فراح الشابان يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول:بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أنكم من تنكدون على أنفسكم وعلى باقى خلق الله؟!

يعنى هما البنى آدمين خلاص أصبح كل طموحهم الترند والدولارات حتى ولو على حساب شرفهم وسمعتهم؟! ياخى جاتها ستين ألف نيلة اللى عايزه تخلف بنى آدمين زيكم كل أملهم في الترند ودولارات السوشيال ميديا!

