تامر حسني يكشف سبب لقائه مع رابح صقر وتفاصيل التعاون المرتقب

كشف الفنان تامر حسني، لأول مرة، عن سبب لقائه مع الفنان رابح صقر مؤخرًا، مؤكدًا أن هناك اتصالات مستمرة بينهما منذ فترة للغناء سويًا.

وأوضح حسني أنه يتشرف بالغناء مع صقر، مشيرًا إلى أنه بمجرد استقرار الثنائي على عمل فني يليق بالجمهور، سيتعاونان في طرحه فورًا.

تعاون تامر حسني مع محمد منير

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرًا برومو ديو "الذوق العالي"، الذي يجمعه بالفنان الكبير محمد منير من ألبوم "لينا ميعاد"، استعدادًا لطرحه قريبًا.

الديو من كلمات تامر حسين، وألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ألبوم "لينا ميعاد" وتفاصيله

ويستعد الفنان تامر حسني لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "لينا ميعاد" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب غدا الثلاثاء.

ويتضمن الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسي والراقصة، ومن بين الأغاني المميزة فيه: "ملكة جمال الكون" و"حبيبي تقلان"، اللتين طرحهما تامر مؤخرًا.

تأجيل طرح الألبوم بسبب أزمة الإنترنت في مصر

وكان تامر حسني قد أعلن عن تأجيل طرح ألبومه "لينا ميعاد".

وذكر أن سبب التأجيل يعود إلى استمرار أزمة الإنترنت في مصر، مما حال دون إتمام عملية توزيع الألبوم بالشكل الأمثل وتقرر تأجيل طرح الألبوم إلى يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري.

وأوضح تامر حسني في بيان رسمي أن هذا القرار جاء حرصًا على أن يصل الألبوم للجمهور المصري بشكل كامل، مشيرًا إلى أن استقرار الإنترنت في البلاد أمر ضروري لضمان توزيع الألبوم رقميًا بشكل عادل.

تامر حسني يطمئن جمهوره

وفي ختام بيانه، طمأن تامر حسني جمهوره بأنه يتفهم الظروف التي تسببت في التأجيل، مؤكدًا أن القرار اتخذ من أجل ضمان أفضل تجربة استماع للمشاهدين في مصر. واعتذر تامر عن هذا التأجيل الخارج عن إرادته، مبديًا شكره الكبير لجمهوره على تفهمهم ودعمهم المستمر.

وقد طرح تامر حسني بالفعل أربع أغنيات من الألبوم، وهي: "ملكة جمال الكون" مع الشامي، "المقص" مع رضا البحراوي، وأغنيتا "حبيبي تقلان" و"حلال فيك".

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