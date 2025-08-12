الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع موري ست الكل في التحريض على الفسق

موري ست الكل، فيتو
موري ست الكل، فيتو

تباشر  نيابة عين شمس التحقيق مع التيك توكر موري ست الكل والمتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور، وتحفظت على الهواتف والمعدات التي تستخدمها المتهمة في مزاولة نشاطها الإجرامي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر الشهيرة"موري" بمنطقة عين شمس لنشرها مقاطع على منصات التواصل لنشر الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع.

جاءت تلك الحملات الأمنية بعد تلقي بلاغات ضد عدد من البلوجرات تم توجيه اتهامات لهم بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.

كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد ألقت القبض على عدد كبير من التيك توكرز، على خلفية بلاغات تتهمهم بنشر محتويات مخالفة لقيم المجتمع المصري، ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي، كما وجهت النيابة العامة لبعضهم اتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم متعلقة بغسيل الأموال.

