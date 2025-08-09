السبت 09 أغسطس 2025
آلية الحصول على الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل 46 وحدة صحية بأسوان

كارت التأمين الصحى
كارت التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان إن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع استبدال الكارت الورقي القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجانًا، وذلك على مراحل طبقًا لأسبقية التسجيل.

 

يأتى ذلك  بناءً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية.

وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة، والتى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكشف أيمن عبد الله بأنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها، يتاح الاستفسار على رقم الخط الساخن (15344) أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت.

وأضاف أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة، والتوجه لسرعة استلامه.

